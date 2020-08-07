Nedim Şener'den Ayasofya paylaşımı birileri için kötü haberi duyurdu
Hürriyet Gazetesi yazarı Nedim Şener, twitter hesabından yaptığı paylaşımda Ayasofya'da hutbeye kılıç ile çıkılmasına tepki gösterenlere "Birileri için kötü haber şu; Bugün Cuma ve Ayasofya’da hutbeye yine kılıçla çıkılacak, elbette sonsuza kadar, başlıkları hazırlayın!!!!" diye yanıt verdi.Abone ol
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın, Ayasofya'da kılınan ilk Cuma ve Kurban Bayramı namazlarında hutbeye kılıç ile çıkmasının ardından açıklamalar yapılmış, tepkiler dile getirilmişti. Cumhuriyet Gazetesi, Tele1, t24 ve GazeteDuvar da konuya manşetlerinde yer vermişti.
Hürriyet Gazetesi yazarı Nedim Şener de twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Birileri için kötü haber şu; Bugün Cuma ve Ayasofya’da hutbeye yine kılıçla çıkılacak, elbette sonsuza kadar, başlıkları hazırlayın!!!! Hayırlı Cumalar..." şeklinde paylaşım yaptı.
İşte Nedim Şener'in o paylaşımı:
Birileri için kötü haber şu; Bugün Cuma ve Ayasofya’da hutbeye yine kılıçla çıkılacak, elbette sonsuza kadar, başlıkları hazırlayın!!!!— Nedim Şener (@nedimsener2010) August 7, 2020
Hayırlı Cumalar... pic.twitter.com/mzvkHX109V
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