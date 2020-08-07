BIST 994
DOLAR 7,35
EURO 8,70
ALTIN 485,42
HABER /  MEDYA
ADV İyi Bir Eğitim, İyi Bir Gelecek Tercih Meselesi

Nedim Şener'den Ayasofya paylaşımı birileri için kötü haberi duyurdu

Hürriyet Gazetesi yazarı Nedim Şener, twitter hesabından yaptığı paylaşımda Ayasofya'da hutbeye kılıç ile çıkılmasına tepki gösterenlere "Birileri için kötü haber şu; Bugün Cuma ve Ayasofya’da hutbeye yine kılıçla çıkılacak, elbette sonsuza kadar, başlıkları hazırlayın!!!!" diye yanıt verdi.

Abone ol

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın, Ayasofya'da kılınan ilk Cuma ve Kurban Bayramı namazlarında hutbeye kılıç ile çıkmasının ardından açıklamalar yapılmış, tepkiler dile getirilmişti. Cumhuriyet Gazetesi, Tele1, t24 ve GazeteDuvar da konuya manşetlerinde yer vermişti.

Hürriyet Gazetesi yazarı Nedim Şener de twitter hesabından yaptığı paylaşımda  "Birileri için kötü haber şu; Bugün Cuma ve Ayasofya’da hutbeye yine kılıçla çıkılacak, elbette sonsuza kadar, başlıkları hazırlayın!!!! Hayırlı Cumalar..." şeklinde paylaşım yaptı.

İşte Nedim Şener'in o paylaşımı:

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Konya'da merak edip duvar deliğinden bakan Arda gözlerinden oldu Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Dolar 7.32 ile tarihi rekor kırdı! 7 Ağustos piyasalarda son durum
Ömer Çelik'ten piyasadaki hareketliliğe ilişkin açıklama
AVM'ler yeniden kapanıyor! Birinci perde reklamdı, film yeni başlıyor
TOGG CEO'su Karakaş'tan yerli otomobil açıklaması! Yüzde 93'ü tamamlandı
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan okulların açılması önerisi! 5. sınıfa kadar tatil ve üstü başlasın
Deniz Kuvvetleri'nde FETÖ kumpası mağdurlarına kritik görevler
ÖNCEKİ HABERLER
Allah'ın kıyamet gününde yüzüne bakmayacağı 3 büyük günah
Cuma günü 100 inşirah suresi okumanın faziletleri nelerdir?
Beşiktaş ve Galatasaray, Mensah için karşı karşıya
Kocaeli'den iğrenç haber! Yaşlı adam köpeğe tecavüz ederken yakalandı
İstanbul'da DHKP-C'ye ağır darbe! Tüm dijital arşiv ele geçirildi
Lise yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanır 2020 sayaç
Yorumlar