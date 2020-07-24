Ayasofya'da Ali Erbaş kılıçla hutbeye çıktı bunun çok özel anlamı var

Ayasofya 86 yıl sonra ibadete açılırken Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, hutbeye fetih kılıcıyla çıktı. Fetih kılıcıyla hutbe vermenin hatta kılıcın hangi elde tutulduğunun özel manaları var. Ali Erbaş hutbe için minbere çıkarken kılıcı sol elinde tuttu.

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İSTANBUL fethinin sembolü Ayasofya Camii, 86 yıl sonra ibadete açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve birçok ismin katıldığı Cuma namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı.

Açılışa damga vuran ise Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın tarihi günde, hutbeye elinde kılıçla çıkması oldu.

Kılıçla çıkmanın manası ne?

Fethin sembolü olan camilerde hutbeye kılıçla çıkmak bir gelenekti. Ali Erbaş da bu geleneğe uyarak, Fatih Sultan Mehmet'in fetihle aldığı Ayasofya'da hutbeye fetih kılıcıyla çıktı. Erbaş, "Bu geleneği bundan sonra da devam ettireceğiz İnşallah" dedi.

Kılıç geleneğiyle hutbeyi okuyan Başkan Ali Erbaş, Ayasofya çıkışında gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Ali Erbaş'ın açıklamaları şöyle;

*"Cenabı Hak milletimize ve İslam alemine hayırlı eylesin, cemaatini bol eylesin, içerisinde imamlarımızın müezzinlerimizin güzel hizmetler yapmasını, insanlığı doğru dini bilgi ile doyurma noktasında, güzel tilavetlerle gönüllerini coşturma noktasında en güzel hizmetleri nasip eylesin.

*Ayasofya fethin sembolüdür. Fethin sembolü olan camilerde bu bir gelenektir. 481 yıl kesintiye uğramadan kılıçla çıkılmıştır. Bu geleneği bundan sonra da devam ettireceğiz İnşallah"

Kılıç hangi elde olursa ne manaya geliyor?

Osmanlı döneminde padişahların tahta çıkma törenlerinin cuma günü camide yaptığını ve padişahların ilk hutbeyi de kılıçla okuduğu biliniyor. Camide hutbede kılıç taşımanın tabi ki taşıdığı bir mesaj var.

Kılıç sağ eldeyse...

Kılıcın hangi elle tutacağının dahi özel anlamı söz konusu. Sağ ele alınan Kılıç, “kullanma” niyetini ortaya koyuyor ve düşmanı korkutmayı amaçlıyor. Hutbelerde ise kılıç genellikle sol ele alınıyor. Bu da, dosta güven verme amacını taşıyor.

Hz. Peygamber’in hutbe okurken elinde asa ve yay gibi bir nesne bulundurduğu rivayeti, Müslüman toplumlarında özellikle fethedilen yerlerde güç göstergesi olarak hatiplerin hutbeyi kılıç ile okuması geleneğinin oluşmasına neden olmuştur.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da bu nedenden dolayı fethin sembolü olması nedeniyle Ayasofya Camii'ndeki hutbeyi elinde kılıçla okudu.