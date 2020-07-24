Ayasofya'da ilk Cuma namazına kaç kişi katıldı? Erdoğan rakamı açıkladı

AYASOFYA'da 86 yıl sonra ilk Cuma Namazı kılınıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya'da Cuma namazından bir saat önce geldi ve ilk saftaki yerini aldı. Davetiye alanlar da caminin içindeki yerlerini aldı. Caminin dışında da onbinlerce kişi Cuma namazına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, camiye girerken tilavet secdesi yaparken, daha sonra da Fatiha ve Bakara suresinin ilk 6 ayetini okudu. Ardından 4 müezzin aynı anda Ayasofya'nın minarelerinden azan okudu ve namaza geçildi. Namazı kıldıran Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, kürsüye Fetih Kılıcı ile çıktı. Erdoğan Fatih Türbesi ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, bugünkü namaza katılanların sayısını verdi: Ayasofya'daki Cuma namazına 350 bin kişi katıldı.