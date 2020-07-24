Ayasofya'da ilk Cuma namazına kaç kişi katıldı? Erdoğan rakamı açıkladı
AYASOFYA'da ilk Cuma namazı kılındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve davetliler caminin içinde, onbinlerce kişi de caminin dışında saf tuttu... Tarihi günde Ayasofya'daki ilk cuma namazına kaç kişinin katıldığını Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı...
AYASOFYA'da 86 yıl sonra ilk Cuma Namazı kılınıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya'da Cuma namazından bir saat önce geldi ve ilk saftaki yerini aldı. Davetiye alanlar da caminin içindeki yerlerini aldı. Caminin dışında da onbinlerce kişi Cuma namazına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, camiye girerken tilavet secdesi yaparken, daha sonra da Fatiha ve Bakara suresinin ilk 6 ayetini okudu. Ardından 4 müezzin aynı anda Ayasofya'nın minarelerinden azan okudu ve namaza geçildi. Namazı kıldıran Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, kürsüye Fetih Kılıcı ile çıktı. Erdoğan Fatih Türbesi ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, bugünkü namaza katılanların sayısını verdi: Ayasofya'daki Cuma namazına 350 bin kişi katıldı.
Kısıklı'daki konutundan ayrılan ve saat 12.00 sularında Ayasofya Meydanı'na gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşların alkışları ve sevgi gösterileriyle karşılandı. Namaz kılmak için meydanları dolduranlar, Erdoğan'ın gelişiyle çeşitli sloganlar da attı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Ayasofya'ya gelişinde İletişim Başkanı Fahrettin Altun eşlik etti. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın karşıladığı Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı için Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne giriş yaptı.
Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığınca camide düzenlenen dua programında, Kur'an-ı Kerim tilavetlerini dinledi. Ardından Fatiha suresi ile Bakara suresinin ilk 6 ayetini okudu.