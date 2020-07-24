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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'den Ayasofya telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile telefonda Ayasofya'nın açılışını görüştü.

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Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede Mirziyoyev, Ayasofya Camii’nin yeniden açılışı dolayısıyla duyduğu memnuniyeti ifade ederek bu tarihi gelişmenin Türk milleti ve İslam dünyası için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Görüşmede, ikili ilişkilerin geliştirilmesine yönelik adımlar ele alınarak bölgesel konular da değerlendirildi.

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