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Malatya'da öğretmen Ayasofya caminin açılış sevincini tabloya işledi

MALATYA'da görsel sanatlar öğretmeni, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin resmini ahşap yakma sanatıyla ay yıldız içine nakşetti.

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Malatya'nın Darende ilçesinde görsel sanatlar öğretmeni olan Belma Başeğmez, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılış sevincine ortak olmak üzere bir çalışma yaptı.

Bir hafta süren ve bugün sabah tamamlanan ahşap yakma tekniğiyle ay yıldız içine Ayasofya-i Kebir Camii'nin resminin işlendiği tablo, bugün gerçekleştirilen cami açılışı anısına görevli olduğu okulda sergilenmeye başladı.

"Bu ana şahitlik yaparken çok mutluyuz'' 

Öğretmen Başeğmez, Ayasofya-i Kebir Camii'nin ibadete açılmasında emeği geçenleri minnet ve şükranla andığını belirterek,"Bu eserde fetih camisi niteliğinde ve kılıç hakkı olan Ayasofya-i Kebir Camii'nin hilal içinde yer alması tekrar aslına, yani cami statüsüne dönmesini temsil etmektedir. Yıldız ise şehitlerimizi, yani aslında 1453'te İstanbul'un fethini anlatır. Bu vesile ile bizler de ecdada layık olmanın en güzel örneği sergilenirken, tüm dünya ve İslam alemi olarak bu önemli ana şahitlik yaparken çok mutluyuz. Allah'a hamd ve şükrediyoruz." dedi.

Başeğmez, "Ayasofya'nın tekrar fetih camisi olarak açılması ayrı bir incelik, zarafet ve nasibin var olduğunu göstermektedir. Devlet büyüklerimize en kalbi duygularla şükranlarımızı sunuyoruz." ifadesini kullandı.

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