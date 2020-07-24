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Berat Albayrak'tan 'Ayasofya' paylaşımı

Demirören Haber Ajansı

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Bugün Müslüman kardeşlerimizle diz dize, alınlarımız secdede Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'ndeydik" dedi.

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Ayasofya Camii'nde 86 yıl sonra ilk namaz kılındı. Çok sayıda vatandaş, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne günün ilk ışıkları ile birlikte akın etti. Cami çevresinde belirlenen namaz kılma alanları tamamen dolarken, salgın nedeniyle misafir girişleri durduruldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli de camide yer aldı. Erdoğan, namaz öncesi Kur'an-ı Kerim okudu. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, fetih dönemine atıfta bulunarak elinde kılıçla hutbe verdi.

''Kalbimizde Yasin, zihnimizde Fetih''
Bakan Albayrak, Twitter hesabından Ayasofya Camii'nde çekilen kendisinin de bulunduğu fotoğrafları paylaşarak, "Bugün Müslüman kardeşlerimizle diz dize, alınlarımız secdede Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'ndeydik; kalbimizde Yasin, zihnimizde Fetih. 'Nasib' dedik, ya Nasib, elhamdülillah" ifadelerini kullandı.

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