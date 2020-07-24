Walison Fonseca kiminle evli Türk eşi Melisa Pınar kimdir?

Masterchef Türkiye 2020 yeni yarışmacıları ile başladı. Yaptığı suffle ile jüriden tam not alan yarışmacılardan biri de Brezilyalı aktör model Walison Fonseca oldu. Yakışıklığı ile dikkat çeken Walison Fonseca 34 yaşında Türk kızı Melisa Pınar ile evli ve bir kız babası.

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Walison Fonseca, MasterChef Türkiye’nin 2020 sezonunda en dikkat çeken isimlerden biri oldu. Brezilyalı yarışmacı Walison Fonseca’nın MasterChef mücadelesine devam edip edemeyeceği ilerleyen günlerde belli olacak. Peki, MasterChef Brezilyalı yarışmacı Walison Fonseca kimdir, kaç yaşında, eşi kim?

MasterChef’in Brezilyalı yarışmacısı Walison Fonseca, 34 yaşında ve 3 yıldır Türkiye'de yaşıyor.

Türkiye'de akörlük ve oyunculuk yapan iddialı yarışmacı, MasterChef'e kendi ülkelerinde yapılan bir lezzetle katıldı. Mehmet Şef ile Danilo Şef'in evet oyları ile üst tura çıkmayo başardı.

MasterChef’in ilk bölümlerinden dikkatleri üzerine çeken Walison Fonseca’nın eşi Türk. Eşi Melisa Pınar’la çekildiği fotoğrafları sık sık paylaşan Walison Fonseca, sosyal medyayı da oldukça aktif kullanıyor, yarışmacının bir yıl önce açılmış Youtube hesabı da bulunuyor.