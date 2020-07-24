Mert Çiller Zeynep Çilleri dövdü mü? Tansu Çiller'den ilk yorum

Tansu Çiller, oğlunun eşini dövdüğü iddialarıyla milgili ''Bunu kim yaparsa yapsın, kadına kalkan eli tutarım. Buna müsaade etmem. Ancak bugün bir algı operasyonu da söz konusu. Bu algı operasyonunda çizilmek istenen bir imaj, çizilen bir resim var.'' dedi.

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Zina, pek fena muamele, onur kırıcı davranış, şiddetli geçimsizlik, evlilik birliğinin temelden sarsılması gerekçeleriyle boşanma davası açan Zeynep Çiller, Mert Çiller'den 10 milyon TL tazminat ve çocukları ve kendi için de aylık 300 bin TL nafaka istedi. Aile Mahkemesi, Mert Çiller hakkında evden uzaklaştırma ve Zeynep Çiller’e yaklaşmama cezası verdi.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, bugün kılınacak Cuma namazının ardından 86 yıl sonra yeniden ibadete açıldı. Ayasofya'ya gelenler arasında eski başbakanlardan Tansu Çiller de yer aldı.

''Kadına kalkan eli tutarım''

Bir gazetecinin oğlu ile ilgili iddiaları sorması üzerine Tansu Çiller, "Tabii şunu söylemek lazım, kadına şiddete tümüyle karşıyım. Bunu kim yaparsa yapsın, kadına kalkan eli tutarım. Buna müsaade etmem. Ancak bugün bir algı operasyonu da söz konusu. Bu algı operasyonunda çizilmek istenen bir imaj, çizilen bir resim var.

''Allah'ın da bir hesabı vardır''

Bunu Ömer adaleti ile dahi düşünsem, doğru ve hakikat ile örtüşür bulmuyorum. Herkes bir şey söyler ama Allah'ın da bir hesabı vardır ve zaman da daima doğrunun yanındadır. Yine öyle olacaktır. Ne olursa olsun çok üzgünüm, aileler dağılmasın. Özellikle küçük çocuklar etkilenmesin, üzülmesin" diye konuştu.

Dava dilekçesinde Zeynep Çiller'in iddiaları şöyle anlatıldı: Bir buçuk yıllık flört döneminden sonra Zeynep ve Mert Çiller 16 Kasım 2009'da evlendi. Çiftin bu evlilikten bugün 10 ve 5 yaşlarında bir kız ve oğlu oldu. İddiaya göre son dönemlerde Mert Çiller, aşırı alkol tüketimi ve uyuşturucu kullanması nedeniyle öfkesini kontrol edemeyip kendini kaybederek her fırsatta Zeynep Çiller'e şiddet uygulamaya başladı.

Saçından sürükledi kafasını duvara vurdu

5 Mayıs'ta Mert Çiller aile konutunda çocuklarının gözü önünde Zeynep Çiller'e şiddet uygulamasının ardından çift karakolluk oldu. İddiaya göre Mert Çiller, Zeynep Çiller'i saçından sürükleyerek kafasını duvardan duvara vurdu.Evdeki eşyaları kırmaya başladı. Zeynep Çiller çocuklarını alarak komşularına sığındı. Komşuların 155 Polis İmdat'ı araması üzerine Zeynep Çiller şikayetçi oldu. Eve gelen polisler tutanak tutarak Zeynep Çiller'i muayene için hastaneye götüreceklerini belirtti.

Tansu Çiller devreye girdi mi?

Bu sırada eski başbakanlardan Tansu Çiller avukatı ile birlikte aile konutuna gelerek iddiaya göre polislerin işlem yapmasını engellemeye çalıştı. Tansu Çiller, Zeynep Çiller'in şikayetçi olması durumunda 'Çocuklarını bir daha göremezsin' şeklinde tehdit ettiği boşanma dilekçesinde yer aldı.

Çocuklarını üst kat komşusuna emanet eden Zeynep Çiller, polislerle birlikte İstinye Devlet Hastanesi'ne giderek darp raporu aldı.

5 Mayıs 2020 tarihli darp raporu boşanma dilekçesinde şöyle yer aldı;

- Sağ parieltalde 2×3 santim boyutunda hematom,

- Boyun ön yüzde solda 1 cm yüzeysel çizik,

- Sol üst kol dış yan yüzde yaklaşık 10×10 cm hematom ve ekimoz alanı var.

- Sağ üst koldış yan yüzde 2 adet yaklaşık 10×5 cm boyutlarında hematom ve ekimoz alanı var.

- Sol köğrücük kemiği altında yaklaşık 1×3 cm boyutunda ekimoz alanı var.

- Sol omuzda 2×1 cm boyunda ekimoz alanı var.

- Sağ memede al lateral bölgede 2×1 cm boyutunda ekimoz ve yüzeysel sıyrık var.

- Sol meme lateral alt bölge 2 cm yüzeyel çizik var. Sağ üst bacak dış yüzde yaklaşık 5×2 cm boyutunda 2 adet ekimoz alanı var.

- Sol üst bacak dış yüzde 5×3 cm ve 2×2 cm boyutunda ekimoz alanı var.

- Sağ tibia ön yüzde yaklaşık 2×3 cm boyutunda tespit edildi.