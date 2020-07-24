Zilhicce ayının ilk 10 günü yapılan ibadetlere verilecek sevaplar

Kurban ayı anlamına gelen ve 10. günü kurban bayramına denk gelen zilhicce ayı 22 Temmuz'da başladı. Peki zilhicce ayında ibadetler edenler hangi sevapları kazanır?

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İlk 10 günü yapılan ibadetlerin çok değerli olduğu Zilhicce ayı 22 Temmuz'da başladı. 10. günü kurban bayramı olan zilhicce ayı 3 Ağustos'ta sona erecek. Hz. Muhammed zilhice ayında yapılan ibadetlerin önemini şöyle anlatmıştır; zilhicce günlerinde tutulan her günün orucu bir senelik oruca, her gecesinde kılınan namazlar da Kadir Gecesine denktir. Peki zilhicce ayında nasıl ibadet edilir, nasıl zilhicce ayı namazı kılınır?



▪️Muhakkak ki kim bugünlerde bir miskine sadaka verirse o kişi sanki Allah’ın Resûl ve Nebî’lerine tasadduk etmiş (yardımda bulunmuş) gibi sevap alır.

▪️ Ve kim (bugünlerde) bir hastayı ziyaret ederse evliyaullah ve budala (abdalları, Allah’ın has kullarını) ziyaret etmiş gibi olur.

▪️ Ve kim bir cenâzede bulunursa o kişi Bedrin şehitlerinin cenâzelerine katılmış gibi olur.

▪️ Ve kim bir mü’mini giydirirse Allâhü Teâla hazretleri de ona cennetin hüllelerini giydirir.

▪️ Ve kim bir yetime iltifat edip lütuf ve ihsanda bulunursa Allâhü Teâla hazretleri onu kıyamet günü arşın gölgesinde gölgelendirir.

▪️ Ve kim ilim meclislerinden bir mecliste bulunursa sanki o kişi enbiyâullâh’ın (Allah’ın peygamberlerinin) ve Resûl’ü (s.a.v.) hazretlerinin meclisinde bulunmuş gibi olur.