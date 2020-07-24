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Ayasofya Cami kaça kadar açık Ayasofya'ya girişler ücretli mi?

86 yıldan sonra Danıştay kararı ile Ayasofya yeniden ibadete açılacak. Bugün binlerce vatandaş cuma namazını Ayasofya'da kılacak. Peki eskiden girişi ücretli olan Ayasofya'ya girişler ücretli mi olacak, Ayasfya saat kaça kadar açık olacak?

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Ayasofya 86 yılın ardından yeniden ibadete açıldı. Danıştay kararının ardından müze olmaktan çıkarılıp Diyanet Başkanlığı'na devredilen ve restorasyon çalışmaları devam eden Ayasofya Camiisi bugün ilk cuma namazı ile ibadete açılıyor. Peki Ayasofya'ya girişler ücretli mi olacak, Ayasofya saat kaça kadar açık olacak?

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında Ayasofya Camisi'nde yürütülecek koruma, geliştirme, tanıtım ve yönetim faaliyetlerine ilişkin protokolle Ayasofya Camisi'nin korunmasına yönelik ana ilkeler saptandı ve kurumlar arası iş bölümü de belirlendi.

Ücretsiz ziyaret edilebilecek: Ayasofya Camisi'nin sahip olduğu tarihi, kültürel, sosyal, manevi ve estetik değerlerin muhafazası, taraf olunan uluslararası sözleşmeler ve iç mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilirken, Ayasofya Camisi'ndeki din hizmetleri, Diyanet İşleri Başkanlığınca yürütülecek. Restorasyon, konservasyon ve koruma faaliyetlerini ise Kültür ve Turizm Bakanlığı yerine getirecek.

Ayasofya Camisi'ni, yerli ve yabancı turistler ücretsiz ziyaret edebilecek.

Diyanet İşleri Başkanlığınca Ayasofya Camisi'nde 2 imam ve 4 müezzin görevlendirilecek.

Ayasofya Camisi'ndeki resim ve tasvirlerin kapatılmasında ışık kullanılmayacak. Namaz esnasında perdeleme sistemiyle resim, tasvir ve mozaikler kapanacak, namazdan sonra tekrar açılacak.Binanın tarihi dokusuna ve mimarisine zarar verilmemesi amaçlanırken caminin zemini halı ile kaplanıyor.

Yeniden ibadete açılmasına karar verilmesinin ardından kısa süreliğine ziyarete kapatılan Ayasofya Camisi'nin 24 Temmuz'da cuma namazıyla ibadete açılış töreni için hazırlıklarda sona yaklaşıldı.

Ayasofya Camisi'nde kılınacak ilk cuma namazında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de aralarında bulunduğu 1500 civarında kişinin yer alması bekleniyor.

Hazırlıklar kapsamında Ayasofya Meydanı'nda Hürrem Sultan Hamamı'nın bulunduğu kısma, töreni takip edecek yerli ve yabancı gazeteciler için platform kuruldu.

Çok sayıda güvenlik görevlisi de bariyerlerle kapatılan meydanda güvenlik önlemi aldı.

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