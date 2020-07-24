Gaziantep'te şüpheli çanta paniği! Fünye ile patlatıldı
GAZİANTEP'te şüpheli çantayı gören vatandaşlar, polise ihbarda bulundu. Bomba imha uzmanının fünye ile patlattığı çantadan elektronik malzemeler çıktı.Abone ol
Olay, öğle saatlerine doğru Gazi Muhtar Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Yol kenarında sahipsiz bir valiz gören vatandaşlar, bomba olabileceği şüphesiyle durumu polise bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler çevrede güvenlik önlemi alarak bomba imha uzmanına haber verdi. Bomba imha uzmanı da valizi fünye ile kontrollü şekilde patlattı.
Valizi bırakan kişi aranıyor
Kısa süreli tedirginliğe yol açan valizden kablo ve çeşitli elektronik malzemeler çıktı. Malzemeler incelenmek üzere emniyete götürülürken, valizi bırakan kişinin kim olduğu araştırılıyor.
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