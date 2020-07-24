Pençe-Kaplan Operasyonu'nda PKK'ya ait çok miktarda mühimmat ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kaplan Operasyonu'nda PKK'lı teröristlere ait çok miktarda mühimmat ve yaşam malzemesinin ele geçirildiğini bildirdi.

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MSB'den yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik Pençe-Kaplan Operasyonu'nun başarıyla sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kahraman komandolarımız, tespit ettikleri sığınaklarda terör örgütü PKK'ya ait silah ile çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirdi. Tespit edilen malzemeler, METİ timi tarafından imha edildi. Arama-tarama faaliyetleri sonucunda bir 60 milimetrelik havan, 5 adet 60 milimetrelik havan mühimmatı, 9 adet 120 milimetrelik havan mühimmatı, 7 adet Zagros mühimmatı, 10 kilogramlık EYP, 250 gram barut, 255 kilogram amonyum nitrat, bir tahrip kapsülü, infilaklı fitil, 10 oksijen tüpü, 3 çuval gaz maskesi, 20 termal şemsiye, çeşitli ebatlarda 20 akü, bir elektrikli hilti, çok sayıda kafa lambası, 2 kamera, bir telsiz, çeşitli boyutlarda 20 tüp, 4 jelikan mazot ve 12 jelikan benzin ve yaşam malzemeleri ele geçirildi."