Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde dua programı başladı

86 yıl aradan sonra kılınacak Cuma namazıyla yeniden ibadete açılacak olan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde namaz öncesi Kur’an-ı Kerim tilaveti okunuyor.

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86 yıl aradan sonra kılınacak Cuma namazıyla yeniden ibadete açılacak olan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde açılış programı başladı. Sabah saat 10.00’da sala ve tekbirlerle başlayan programda, Kur’an-ı Kerim tilaveti okunuyor.

Türkiye’nin seçkin hafızları, ilk olarak birinci cüzü okurken, ardından Kehf Suresi, Meryem Suresi, Yasin Suresi, Fetih Suresi ile kısa surelerden olan İhlas, Felak ve Nas Sureleri okunacak.

Kur’an-ı Kerim tilavetlerinin ardından Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, okunan hatimlerin ve surelerin duasını yapacak.

İstanbul Valisi Yerlikaya ve Emniyet Müdürü Aktaş inceleme yaptı

Bu arada, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, sabah saatlerinden itibaren alana gelen vatandaşlar ile sohbet ederek, incelemelerde bulundu.

Açılış için ABD'den geldiler

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde, 86 yıl sonra cuma namazını kılmak isteyen Pakistan kökenli ABD vatandaşı Müslümanlar da Ayasofya Meydanı'nda yerlerini aldı.

Açılış için New York'tan gelen 40 kişilik grup, geleneksel kıyafetleriyle ilgi odağı oldu.

Açılışta bulundukları için mutlu olduklarını ifade eden grup üyeleri, "86 yıldır kapalı olan Ayasofya'nın yeniden açılmasından dolayı çok mutluyuz. Bu bizim için çok büyük onur ve şereftir. Osmanlı'nın mirası olan Ayasofya açıldığından, namaz kılmak için yeniden burada toplandık." değerlendirmesinde bulundu.