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Aksaray'da balkondan düşen 1,5 yaşındaki Binnaz öldü

Demirören Haber Ajansı

AKSARAY’da 2'nci kattaki evlerinin balkonundan düşen 1,5 yaşındaki Binnaz Bağ yaşamını yitirdi.

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Olay, dün saat 20.00 sıralarında, Hacılar Harmanı Mahallesi 5825 Sokak'taki 4 katlı binada meydana geldi. Binnaz Bağ, 2’nci katta bulunan evlerinin camlı balkonunda oynamaya başladı. Bir süre sonra demir parmaklıklara tırmanıp, aşağı bakmaya çalışan minik Binnaz, beton zemine düştü.

Çağırılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Binnaz Bağ, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.  

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