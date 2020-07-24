Bursa'da lüks yat alev alev yandı

Tamir ve satış için karaya çekilen lüks yatta yangın çıktı. Çıkan yangında yat, büyük çapta maddi hasar gördü.

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Bursa'da lüks yat, tamir ve satış için karaya çekildi.

Gemlik ilçesinde karaya çekilen lüks yat, gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yandı.

İtfaiye müdahale etti

Kısa sürede büyüyen alevler tüm yatı sardı. Yangını farkeden vatandaşları yangını, itfaiye ekiplerine bildirdi.

Maddi hasar oluştu

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev topuna dönen lüks yata müdahalede bulundu. Yaklaşık 30 dakikalık müdahalenin ardından yangın kontrol altına alınırken, yatta büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangınla alakalı soruşturma sürdürülüyor.