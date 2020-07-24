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Fatih Terim Onyekuru'nun alternatifini buldu: Arnaut Danjuma

Galatasaray, Premier Lig’den düşme ihtimali neredeyse kesinleşen Bournemouth’un 18 milyon euro ödeyerek aldığı Nijeryalı Arnaut Danjuma'nın kiralanması için harekete geçti.

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Galatasaray Yönetim Kurulu ve teknik direktör Fatih Terim, Ali Sami Yen Spor Kompleksinde bir araya geldi. Gelecek sezon için kollar sıvandı.

Mali şartlar düşünülerek takıma takviye yapılması konusunda görüş birliği oluşurken özellikle kiralık anlaşması biten ve Türkiye'den ayrılan Henry Onyekuru'nun boşluğunu doldurmak için harekete geçildi. Cimbom'da Nijeryalı futbolcunun yerine yine bir Nijeryalı isim, Arnaut Danjuma ismi gündeme geldi…

Randevu alındı
Premier Lig'den düşme ihtimali neredeyse kesinleşen Bournemouth'un sezon başında 18 milyon euro ödeyerek aldığı 23 yaşındaki oyuncu için Terim'in durumunun araştırılmasını istediği bildirildi.

Onyekuru gibi hem kanat hem de forvet
Nijeryalı olmasına rağmen Hollanda Milli Takımı'nda oynamayı tercih eden genç oyuncunun kiralanması için önümüzdeki günlerde bir görüşme yapılacağı bildirildi. Danjuma'nın Onyekuru gibi hem kanat hem de forvet oynayabilmesinin avantaj olarak görülüyor.

Kiralık formülü
Brugge'dan Bournemouth'a transfer olan Arnaut Danjuma, bu sezon 14 maça çıktı. Tecrübe kazanması için ve kendisini göstermesi için kiralanması düşünülüyor.

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