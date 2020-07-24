Ayasofya nerede nasıl gidilir Ayasofya Camii açılışı saat kaçta?

Bugün Danıştay kararı ile ibadete açılan Ayasofya Camii'nde binlerce vatandaşın takılımı ile cuma namazı kılınacak. Bu tarihi ana şahitlik etmek isteyen vatandaşlar Ayasofya Camii nerede, nasıl gidilir araştırması yapılıyor. Ulaşımın çok kolay olduğu Ayasofya'ya otobüs, metro, tramvay gibi araçlarla ulaşım çok rahat.

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Ayasofya Camii bugün saat 10.00'da açılıyor. 86 yıl sonra kılınacak namaza katılmak isteyen kişiler “Ayasofya Camii nerede” sorusuna yanıt arıyor. Peki, Ayasofya’ya nasıl gidilir ve yeri tam olarak nerede?



İstanbul Fatih’e bağlı Sultan Ahmet’te yer alan camii etrafında Sultan II. Selim Türbesi, Sultan III. Murad Türbesi, Şehzadeler Türbesi, Sultan III. Mehmed Türbesi ve Sultan I. Mustafa ile Sultan İbrahim Türbesi (Vaftizhane) gibi türbeleri bulunduruyor.

Tam adresi ise Ayasofya Meydanı No. 1 34122 Sultanahmet-Fatih/ İstanbul olarak kayıtlarda yer alıyor.

AYASOFYA CAMİİ’NE NASIL GİDİLİR?

Bölgeye birkaç alternatif ile gidilebilir. Örnek olarak Marmaray ile bölgeye ulaşmak isteyen kişiler Marmaray Sirkeci İstasyonu’nda inebilir ve 900 metrelik yürüyüşü yaklaşık 15 dakikada gerçekleştirerek bölgeye gidebilirler.

Otobüsle bölgeye gidecek olanlar Sultanahmet otobüs durağında inebilir 1 dakikalık yürüyüş ile bölgeye varabilirler.

Tramvay ile bölgeye gitmek isteyen kişiler de Sultahmet tramvay durağını tercih edebilir ve 3 dakikalık yürüyüşün ardından camiye varabilirler.

Bütün bunların dışında kendi araçları ile bölgeye gidecek olan kişiler ise aşağıdaki harita üzerinden kendi bulundukları adresi seçebilir ve yol tarifi seçeneğine tıklayabilirler.