Ayasofya için özel hatıra parası basıldı işte o paraların fiyatları

Darphane Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasının hatırası olarak özel para bastı. Özel paralar üç tip özel para basıldı. Tedavüle girecek para 1 TL değerindeyken, koleksiyonerlere yönelik gümüş para 185 TL, bronz para 55 TL'den satılacak.

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Türk halkı bugün kılınacak ilk namazı heyecanla beklerken, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan da tarihe not düşürecek bir müjde geldi. Darphane Genel Müdürlüğü ise bugüne özel olarak üç tip 1 TL basımı gerçekleştirdi. Paralardan biri tedavüle sokulacak. Kalan iki gümüş ve bronz hatıra parası koleksiyonerler için üretildi.

Özel para basıldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise şöyle denildi:

* Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’nin yeniden ibadete açıldığı günün anlam ve önemine binaen Darphane özel çalışması tamamlanmıştır.

* Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından “Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nin yeniden ibadete açılması” konulu tedavül para ve hatıra para basılmıştır.

1) Tedavül Para (1 TL) – Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nin yeniden ibadete açılması anısına tedavüle verilecek 1 TL küpürlerinden arka yüzeyine Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nin resmi basılarak üretim yapılacak ve 24 Temmuz 2020 tarihi itibariyle piyasaya sürülecektir.

2) Hatıra Para – Koleksiyonerlere yönelik, açılış tarihine özel piyasaya sunulacak en fazla 5.000 adet gümüş ve 10.000 adet bronz hatıra para basılmıştır. Gümüş hatıra paralar 185 TL karşılığında, bronz hatıra paralar 55 TL karşılığında sertifikaları ile birlikte kurumun Beşiktaş'ta bulunan genel müdürlük binasındaki mağazadan ve internet üzerinden kurumun e-mağazasından satın alınabilecektir.