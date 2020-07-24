Burak Yılmaz'ın menajerinden veda paylaşımı

Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Burak Yılmaz'ın Fransız ekiplerinden Lille ile anlaşmasının ardından menajeri Ali Egesel'den veda paylaşımı geldi.

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Burak Yılmaz'ın Lille'e transferi sonuçlandı. Beşiktaş'tan 1 milyon Euro'luk alacağı olan Yılmaz, bu hakkını kulüpte bırakarak bonservisini aldı.

Fransa Lig 1 ekiplerinden Lille ile anlaşmaya varan Burak Yılmaz'ın, 26 Temmuz Pazar günü Fransa'ya gitmesi ve yeni takımı ile resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

Menajerinden veda paylaşımı

Burak'ın transfer haberlerinin çıkmasının ardından menajeri Ali Egesel de bir sosyal medya hesabından Burak Yılmaz ile bir fotoğraf paylaşarak golcü oyuncunun Beşiktaş ile ayrılığını doğruladı.