BIST 118.501
DOLAR 6,85
EURO 7,95
ALTIN 415,87
HABER /  BEŞİKTAŞ
ADV Kurbanını kardeşinle paylaşır mısın?
ADV Kurbanın Hikmeti Paylaşmaktır

Burak Yılmaz'ın menajerinden veda paylaşımı

Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Burak Yılmaz'ın Fransız ekiplerinden Lille ile anlaşmasının ardından menajeri Ali Egesel'den veda paylaşımı geldi.

Abone ol

Burak Yılmaz'ın Lille'e transferi sonuçlandı. Beşiktaş'tan 1 milyon Euro'luk alacağı olan Yılmaz, bu hakkını kulüpte bırakarak bonservisini aldı.

Fransa Lig 1 ekiplerinden Lille ile anlaşmaya varan Burak Yılmaz'ın, 26 Temmuz Pazar günü Fransa'ya gitmesi ve yeni takımı ile resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

Menajerinden veda paylaşımı
Burak'ın transfer haberlerinin çıkmasının ardından menajeri Ali Egesel de bir sosyal medya hesabından Burak Yılmaz ile bir fotoğraf paylaşarak golcü oyuncunun Beşiktaş ile ayrılığını doğruladı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Dolarda istikrarlı gidişat altında yükseliş trendi! 24 Temmuz piyasalarda son durum
Ali Babacan'ın Ayasofya açıklamaları olay oldu
FETÖ 4 parçaya bölündü: Türkiye'ye dönüp hesap verin
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu: 3 gün okulda 3 gün uzaktan
Ekrem İmamoğlu'nun tanıttığı İBB tarafından hazırlanan Nutuk'a tartışılan fiyat: 153 lira
Haluk Kırcı: Muhsin Yazıcıoğlu şehit edildi
ÖNCEKİ HABERLER
Cuma mesajları zilhicce ayına özel resimli cuma sözleri 2020
Acun Ilıcalı'nın futbolcusu Fenerbahçe'nin teklifini açıkladı
İletişim Başkanı Fahrettin Altun’dan 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajı
Kızıyla aynı evde yaşayan kişi ve babasına tabancayla ateş açtı: 1 ölü, 1 yaralı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi paylaşımı
Ayasofya parası darphane kaç tane basıldı kaç paraya satılacak?
Yorumlar