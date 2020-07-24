BIST 118.501
DOLAR 6,85
EURO 7,95
ALTIN 415,87
HABER /  FENERBAHÇE
ADV Kurbanını kardeşinle paylaşır mısın?
ADV Kurbanın Hikmeti Paylaşmaktır

Acun Ilıcalı'nın futbolcusu Fenerbahçe'nin teklifini açıkladı

Acun Ilıcalı, ortağı olduğu Fortuna Sittard'da forma giyen Türk asıllı futbolcu Yasin Sarıkaya, Fenerbahçe ile ilgili transfer itirafında bulundu.

Abone ol

Fenerbahçe'nin, ortakları arasında yer alan Acun Ilıcalı'nın takımından bir oyuncuya transfer teklifi yaptığı ortaya çıktı.

Acun Ilıcalı'nın Fortuna Sittard'ı almasının ardından Fenerbahçe ile bir transfer anlaşması yapıp yapmayacağı merak ediliyor. Acun Ilıcalı, ortağı olduğu Fortuna Sittard'da forma giyen Türk asıllı futbolcu Yasin Sarıkaya, Fenerbahçe ile ilgili transfer itirafında bulundu.

"17 yaşındayken Fenerbahçe'den teklif almıştım''
Belçika basınına konuşan 20 yaşındaki Yasir Sarıkaya, "17 yaşındayken Fenerbahçe'den teklif almıştım. Ancak o zaman Belçika'da oynuyordum ve yurt dışına çıkmak için çok erken olduğunu düşündüm" şeklinde konuştu.

Bu sezon A takımla sahaya çıkmadı
Fortuna Sittard'un U21 takımında oynayan 20 yaşındaki futbolcu, bu sezon A takımla sahaya çıkmadı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Ali Babacan'ın Ayasofya açıklamaları olay oldu
FETÖ 4 parçaya bölündü: Türkiye'ye dönüp hesap verin
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu: 3 gün okulda 3 gün uzaktan
Ekrem İmamoğlu'nun tanıttığı İBB tarafından hazırlanan Nutuk'a tartışılan fiyat: 153 lira
Haluk Kırcı: Muhsin Yazıcıoğlu şehit edildi
Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (23 Temmuz Perşembe)
ÖNCEKİ HABERLER
İletişim Başkanı Fahrettin Altun’dan 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajı
Kızıyla aynı evde yaşayan kişi ve babasına tabancayla ateş açtı: 1 ölü, 1 yaralı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi paylaşımı
Sosyal medyaya ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi
Eskişehir'de 4,1 büyüklüğünde deprem
Ayasofya parası darphane kaç tane basıldı kaç paraya satılacak?
Yorumlar