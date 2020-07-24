Acun Ilıcalı'nın futbolcusu Fenerbahçe'nin teklifini açıkladı

Acun Ilıcalı, ortağı olduğu Fortuna Sittard'da forma giyen Türk asıllı futbolcu Yasin Sarıkaya, Fenerbahçe ile ilgili transfer itirafında bulundu.

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Fenerbahçe'nin, ortakları arasında yer alan Acun Ilıcalı'nın takımından bir oyuncuya transfer teklifi yaptığı ortaya çıktı.

Acun Ilıcalı'nın Fortuna Sittard'ı almasının ardından Fenerbahçe ile bir transfer anlaşması yapıp yapmayacağı merak ediliyor. Acun Ilıcalı, ortağı olduğu Fortuna Sittard'da forma giyen Türk asıllı futbolcu Yasin Sarıkaya, Fenerbahçe ile ilgili transfer itirafında bulundu.

"17 yaşındayken Fenerbahçe'den teklif almıştım''

Belçika basınına konuşan 20 yaşındaki Yasir Sarıkaya, "17 yaşındayken Fenerbahçe'den teklif almıştım. Ancak o zaman Belçika'da oynuyordum ve yurt dışına çıkmak için çok erken olduğunu düşündüm" şeklinde konuştu.

Bu sezon A takımla sahaya çıkmadı

Fortuna Sittard'un U21 takımında oynayan 20 yaşındaki futbolcu, bu sezon A takımla sahaya çıkmadı.