Lille ile anlaşan Burak Yılmaz'ın Beşiktaş kariyeri sona erdi
Beşiktaş kaptanı Burak Yılmaz, siyah-beyazlı takımla yollarını ayırdı. Golcü futbolcu, yeni sezonda Lille forması giyecek.Abone ol
Geçtiğimiz sezonun devre arasında Trabzonspor'dan transfer edilen Burak Yılmaz'ın ikinci Beşiktaş macerası kısa sürdü.
Aylardır maaşını alamayan golcü futbolcunun, Fransa'nın Lille takımından gelen teklifi kabul ederek siyah-beyazlı takımdan ayrılma kararı aldığı öğrenildi.
8 milyonu bıraktı
Beşiktaş yönetiminin, 12 milyon liralık alacağının 8 milyonunu kulübe bırakan 35 yaşındaki futbolcunun transferine onay verdiği belirtildi.
Yıldız oyuncunun, Lille ile 2 yıllık kontrat üzerinden anlaşma sağladığı ve Gençlerbirliği maçının kadrosunda yer almayacağı öğrenildi.