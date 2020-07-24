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HABER /  BEŞİKTAŞ
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Lille ile anlaşan Burak Yılmaz'ın Beşiktaş kariyeri sona erdi

Beşiktaş kaptanı Burak Yılmaz, siyah-beyazlı takımla yollarını ayırdı. Golcü futbolcu, yeni sezonda Lille forması giyecek.

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Geçtiğimiz sezonun devre arasında Trabzonspor'dan transfer edilen Burak Yılmaz'ın ikinci Beşiktaş macerası kısa sürdü.

Aylardır maaşını alamayan golcü futbolcunun, Fransa'nın Lille takımından gelen teklifi kabul ederek siyah-beyazlı takımdan ayrılma kararı aldığı öğrenildi.

8 milyonu bıraktı

Beşiktaş yönetiminin, 12 milyon liralık alacağının 8 milyonunu kulübe bırakan 35 yaşındaki futbolcunun transferine onay verdiği belirtildi.

Yıldız oyuncunun, Lille ile 2 yıllık kontrat üzerinden anlaşma sağladığı ve Gençlerbirliği maçının kadrosunda yer almayacağı öğrenildi.

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