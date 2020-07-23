Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya'da inceleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kılınacak cuma namazı ile 86 yıl sonra ibadete açılacak olan Ayasofya Camisi'nde incelemelerde bulunarak, "Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi" yazan tabelayı açtı.

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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Yüksek Askeri Şura (YAŞ) sonrası İstanbul'a giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'ndan Ayasofya Camisi'ne geçti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan açılış için yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi alan Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dört gün önce de incelemelerde bulunduğu Ayasofya Camisi'nde yaklaşık 1 saat kaldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın içeride olduğu sıralarda ses sistemi de denendi.

Erdoğan ve beraberindekiler Ayasofya Camisi'nin girişine gelerek, "Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi" yazan tabelayı açtı ve tabela önünde fotoğraf çektirdi.

Erdoğan, incelemelerinin ardından Ayasofya Camisi'nden ayrıldı.