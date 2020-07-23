BIST 119.031
DOLAR 6,84
EURO 7,93
ALTIN 415,16
HABER /  FENERBAHÇE
ADV Kurbanını kardeşinle paylaşır mısın?
ADV Kurban Rahmettir

Fenerbahçe'de Kostas Sloukas ile yollar ayrıldı

Anadolu Ajansı

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nda Yunan oyun kurucu Kostas Sloukas ile yollar ayrıldı.

Abone ol

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, 2015-2016 sezonundan bu yana sarı-lacivertli takımda forma giyen 30 yaşındaki basketbolcu Kostas Sloukas ile yolların ayrıldığı belirtildi.

Açıklamada, Sloukas ile ilgili şu ifadelere yer verildi:

"2018-2019 sezonunda THY Avrupa Ligi'nde en iyi beşe seçilerek hepimizi gururlandıran Sloukas, başta Avrupa Ligi şampiyonluğu olmak üzere, takımımızın elde ettiği sayısız başarıda en önemli parçalardan biri olmuş ve çubuklu formayı giydiği süre boyunca her zaman özveriyle mücadele etmiştir. Kostas Sloukas, Fenerbahçe basketbolunun en özel dönemlerinden birine imza atan kadromuzun kıymetli parçalarından biri olarak her daim hatırlanmaya devam edecektir. Değerli sporcumuz Kostas Sloukas'a, kulübümüze yaptığı katkılardan dolayı teşekkür eder, kariyerinin yeni sayfası için kendisine başarılar dileriz."

Kostas Sloukas, Fenerbahçe formasıyla 1 THY Avrupa Ligi, 3 lig, 2 Türkiye Kupası ve 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonlukları yaşadı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Ayasofya'daki ikonalar nasıl kapatılacak? İşte cevabı
Trafik magandaları Bursa'da dehşet saçtı
Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (23 Temmuz Perşembe)
İstanbul'da internet üzerinden haksız kazanç sağlayan 67 şüpheli yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya'da inceleme
Firari eski İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Celal Yılmaz yakalandı
ÖNCEKİ HABERLER
Erdoğan'dan Hatay ve Erzurum mesajları
Ayasofya Camisi özel parası basıldı!
Mevlüt Çavuşoğlu Rus mevkidaşı ile görüştü
İletişim Başkanlığından o ithamlara dair yazılı açıklama
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov: Türkiye kötü günde yanımızda oldu
Zilhicce ayı çekilecek zikirleri ilk 10 günlük zilhicce zikirleri
Yorumlar