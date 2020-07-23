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La Liga'nın yeni ekiplerinden Cadiz Alvaro Negredo'yu transfer etti
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Cadiz, eski Beşiktaşlı futbolcu Alvaro Negredo'yu renklerine bağladı.Abone ol
İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) yeni ekiplerinden Cadiz, eski Beşiktaşlı futbolcu Alvaro Negredo'yu kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 34 yaşındaki golcü futbolcuyla bir yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.
Kariyerinde Real Madrid, Sevilla, Manchester City ve Valencia gibi takımların formasını giyen İspanyol futbolcu, Beşiktaş'ta tüm kulvarlarda 49 maça çıkmış ve 18 gol atmıştı.