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Isparta'da orman yangını! Alevlere anında müdahale edildi

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ISPARTA'nın Yenişarbademli ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

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Isparta'da Kızıldağ Milli Parkı mevkisinde saat 11.00 sıralarında orman yangını çıktı. Dumanı görenlerin haber vermesiyle bölgeye yangın söndürme ekipleri sevk edildi.

Yangına 2 uçak, 5 helikopter, 28 arazöz ve 3 dozerle müdahale edildi. Havadan ve karadan müdahale sonrası yangın kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

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