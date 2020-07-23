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Denizlispor'da Onazi takımdan ayrıldı

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Süper Lig'in 34. haftasında MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak olan Yukatel Denizlispor'da sakatlığı bulunan Nijeryalı futbolcu Ogenyi Onazi, sözleşmesinin bittiği gerekçesiyle kentten ayrıldı.

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Denizlispor, Süper Lig'de kümede kalmak için 25 Temmuz Cumartesi günü saat 21.00’de evinde oynayacağı MKE Ankaragücü karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürüyor.

Yeşil-siyahlı ekipte, sakatlığı bulunan Nijeryalı futbolcu Ogenyi Onazi'nin sözleşmesinin bittiği gerekçesiyle kentten ayrıldığı öğrenildi.

Onazi, devre asında Trabzonspor’dan 1 yılı opsiyonlu, 1.5 yıllık sözleşme imzalanarak kadroya dahil edilmişti.

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