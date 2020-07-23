Gaziantep'te FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası

GAZİANTEP'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik davada yargılanan sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Sanık hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

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2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Kimya B. ile avukatı katıldı.

Sanık hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, "ByLock programını kullanmadım. Kullandığım iddia edilen programda ekli kişileri tanımıyorum. Sadece Cebrail B'yi tanıyorum. Eşim olur. FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmaktan ceza aldı. Suçsuzum." şeklinde savunma yaptı.

Duruşma savcısı, sanığın aktif ByLock kullanıcısı olduğunu ve örgütün evlerinde kaldığını belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Kimya B'ye "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.