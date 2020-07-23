Kayınbiraderini cinsel saldırı iddiasıyla şikayet etti, kocası öldürdü

MUŞ'ta kayınbiraderi tarafından cinsel saldırıya uğradığı iddiasıyla şikayetçi olan 6 çocuk annesi 32 yaşındaki kadın eşi Kazım A. tarafından tabancayla vurularak, öldürüldü.

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Kadına şiddet haberinin ardı arkasıl kesilmiyor. Gelen son acu haber Muş'tan... 6 çocuk annesi Fatma A., 12 Temmuz günü beraberinde eşi Kazım A. ile birlikte Malazgirt Jandarma Karakolu'na giderek, eşinin kardeşi Sinan A. tarafından 3 ay boyunca ölüm tehdidiyle cinsel saldırıya maruz kaldığını söyledi. Fatma A.'nın şikayeti üzerine gözaltına alınan Sinan A. (28), sevk edildiği adliyede, Malazgirt Sulh Ceza Hakimliği'nce 14 Temmuz günü, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Sinan A.'nın serbest bırakıldığı gün Fatma A., eşi Kazım A. tarafından başından tabanca ile 2 kurşunla vurularak, öldürüldü. Gözaltına alınan Kazım A. tutuklanarak, cezaevine koyuldu. Fatma A. ailesi tarafından Patnos ilçesine bağlı Özdemir köyünde toprağa verildi.

Jandarma ekipleri, Gölağılı köyünde geniş güvenlik önlemi alırken, çiftin 3 ile 11 yaşları arasındaki 6 çocuğu, devlet koruması altına alındı.