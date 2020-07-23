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Ali Erbaş'tan yeni Ayasofya açıklaması ilk defa Prof. Dr. bir hocamızı imam olarak atıyoruz

Ayasofya için geri sayım başladı., Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş "3 imam ve 5 müezzin arkadaşımızı inşallah Ayasofya Camisi'ne atıyoruz. İlk defa Prof. Dr. bir hocamızı imam olarak atıyoruz." dedi.

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Ayasofya'da tarihi güne artık sayılı saatler kaldı. 86 yıl sonra ibadete açılacak olan Ayasofya'da görev alacak din görevlileri merak konusuydu.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ayasofya Camisi'ne Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, Ferruh Muştuer ve Bünyamin Topçuoğlu'nun imam olarak atandığını açıkladı

Erbaş, "3 imam ve 5 müezzin arkadaşımızı inşallah Ayasofya Camisi'ne atıyoruz. İlk defa Prof. Dr. bir hocamızı imam olarak atıyoruz. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden Prof. Dr. Mehmet Boynukalın hocamızı Ayasofya Camii'mize imam olarak atıyoruz" dedi.

5 müezzin

Atanan müezzinler ise, Mehmet Hadi Duran, İbrahim Çoban, Şükrü Asıleren, Alpcan Çelik, Rıdvan Akbaş oldu.

Ayasofya Cami-i Şerifi, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle açılacak

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, sabah 10.00'da sela ve tekbirlerle başlayacak programda, Kur'an-ı Kerim okunacak.

Türkiye'nin seçkin hafızları, ilk olarak birinci cüzü okuyacak, ardından Kehf Suresi, Meryem Suresi, Yasin Suresi, Fetih Suresi ile kısa surelerden İhlas, Felak ve Nas'ı tilavet edecek.

Daha sonra Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, okunan hatimlerin ve surelerin duasını yapacak.

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