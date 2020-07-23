Düzce'de kadın sürücü bisikletiyle ani manevra yapınca olanlar oldu

DÜZCE'de gideceği yönden vazgeçip yön değiştiren kadına minibüs çarptı. Çarpmanın etkisiyle yerde kalan kadın, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

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Kaza, sabah saatlerinde Eski Bolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; İstanbul Caddesi üzerinde şehir merkezinden Fiskomar Kavşağına ters yönde giden bisiklet sürücüsü Necla D., cadde üzerinde bulunan petrol istasyonunun önünde karşıdan karşıya geçmeye çalışırken yolun ortasına geldiğinde karşıya geçmekten vazgeçerek geriye dönmeye çalıştı.

Bu esnada Fiskomar Kavşağı’ndan Şehir merkezi istikametine gitmekte olan Uğur Y.’nin kullandığı 81 EE 483 plakalı minibüs, aniden önüne çıkan Necla D.’ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle kadın sürücü yerde kaldı. Kazayı görenlerinde haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri geldi.

Sağlık ekipleri yaralı bisiklet sürücüsü kadına olay yerinde ilk müdahalesini yaparken, yaralı kadın ambulans ile Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.