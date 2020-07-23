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Ünlü sunucu Didem Arslan Yılmaz, Habertürk'ten ayrıldı! Yeni adresini açıkladı

Habertürk'ün ünlü sunucusu Didem Arslan Yılmaz, kurumla yollarını ayırdığını "Artık Habertürk’de olmayacağım" sözleriyle duyurdu.

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"Sevgili Arkadaşlarım. Yeni bir yolculuğa çıkıyorum" diyen Didem Arslan Yılmaz, ayrılık sonrası neler yapacağına ilişkin detaylar verdi.

Yılmaz, "Haberin farklı bir kulvarında yeni bir program heyecanı içindeyim. Artık Habertürk’de olmayacağım." ifadelerini kullandı.

Çok uzağa gitmiyorum

"Ama aynı çatı altında olacağız." bilgisini veren Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü: Show Tv’deyim artık. Çok uzağa gitmiyorum. Sizleri çok seviyorum, başarılarınızı ilgiyle izlicem hep. Kalbimdeki yeri ayrı Habertürk’ün, çok emek verdim. Acısıyla, tatlısıyla çok anıyla ayrılıyorum. Hepinizi kocaman kucaklıyorum. Reytinginiz, reytingimiz bol olsun.

Ünlü ekran yüzü son olarak 2016 yılında CNN Türk’ten ayrıldıktan sonra tekrar eski yuvası olan Habertürk’e geri dönmüştü.

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