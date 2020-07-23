BIST 119.401
DOLAR 6,85
EURO 7,92
ALTIN 413,18
HABER /  SAĞLIK
ADV Kurbanını kardeşinle paylaşır mısın?
ADV Kurban Rahmettir

DSÖ'den önemli açıklama: İlk aşıyı 2021'den önce beklemeyin

ADV Kurban Rahmettir
ADV Kurbanın Hikmeti Paylaşmaktır

Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs aşısıyla ilgili açıklamasında “2021 başına kadar aşıyı beklemeyin” ifadelerini kullandı.

Abone ol

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), koronavirüs aşısı konusunda ‘iyi gelişmeler’ kaydedilse de ilk aşılamanın bu yıl mümkün olmayacağını belirtti.

2021 başlarını işaret etti

DSÖ Acil Durumlar Programı Başkanı Mike Ryan, “Gerçekçi bir şekilde, insanların aşılandığını görmeye başlamamız önümüzdeki yılın başlarında olacak” diye konuştu.

Pek çok aşı adayının Faz 3 testlerine geçtiğini hatırlatan Ryan, şimdilik hiçbirinin güvenlik ve bağışıklık geliştirme konusunda başarısız olmadığını söyledi.

Aşı herkes için

DSÖ’nün geliştirilecek aşının adil şekilde dağıtılmasını garantiye almak için çalıştığını belirten Ryan, “Bu salgın için aşılar zenginler ya da yoksullar için değil, herkes için” diye konuştu.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri En başarılı CHP'li başkanlar anketinde İmamoğlu ve Yavaş ilk 3'e giremedi Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Yüksek Askeri Şura toplantısı bitti! Erdoğan Anıtkabir'de özel deftere bakın neler yazdı
Vatan Partisi'nin iki genel başkan yardımcısı FETÖ davalarında avukatlık yapıyor
Galatasaray'da bir ayrılık daha! Terim yıkılacak
İçişleri Bakanlığı yalanladı! "Hiçbir itirafçı, görevine iade edilmemiştir"
Emre Belözoğlu: Artık sinirlerime hakim olacağım
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan Ayasofya açıklaması: Vatandaşlarımızdan 4 şey getirmesini istiyoruz 
ÖNCEKİ HABERLER
Sağlık Bakanlığı'ndan korona testleriyle ilgili iddialar hakkında açıklama
İran'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 15 bini geçti
Zeynep Çiller kimdir yaşı kaç Tansu Çiller'in gelini dayak yedi
Bartın'da cinayeti özel ekip aydınlattı üvey amca sorumlu çıktı
Fenerbahçe'de 6 isim dışında herkes yolcu
Okul kayıtları ne zaman başlıyor 2020-2021 MEB okul kayıt takvimi
Yorumlar