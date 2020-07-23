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DSÖ'den önemli açıklama: İlk aşıyı 2021'den önce beklemeyin
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Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs aşısıyla ilgili açıklamasında “2021 başına kadar aşıyı beklemeyin” ifadelerini kullandı.Abone ol
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), koronavirüs aşısı konusunda ‘iyi gelişmeler’ kaydedilse de ilk aşılamanın bu yıl mümkün olmayacağını belirtti.
2021 başlarını işaret etti
DSÖ Acil Durumlar Programı Başkanı Mike Ryan, “Gerçekçi bir şekilde, insanların aşılandığını görmeye başlamamız önümüzdeki yılın başlarında olacak” diye konuştu.
Pek çok aşı adayının Faz 3 testlerine geçtiğini hatırlatan Ryan, şimdilik hiçbirinin güvenlik ve bağışıklık geliştirme konusunda başarısız olmadığını söyledi.
Aşı herkes için
DSÖ’nün geliştirilecek aşının adil şekilde dağıtılmasını garantiye almak için çalıştığını belirten Ryan, “Bu salgın için aşılar zenginler ya da yoksullar için değil, herkes için” diye konuştu.
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