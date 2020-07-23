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Bartın'da cinayeti özel ekip aydınlattı üvey amca sorumlu çıktı

Demirören Haber Ajansı

BARTIN'da Kadir Öncü, oğlu tarafından ormanlık alanda kanlar içinde bulundu. Hastaneye kaldırılan baba ölürken özel ekip köyde yaptığı çapraz sorguda, katil üvey amcanın olayı itiraf etmesini sağladı. Üvey amca Hüseyin Öncü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Sipahiler köyünde yaşayan Kadir Öncü, salı günü akşam saatlerinde hayvanlarını almak için ormanlık alana gitti. Öncü eve dönmeyince, oğlu babasını ormanda aramaya başladı. Ormanda oğlu tarafından yaralı halde bulunan Kadir Öncü, sağlık ekipleri tarafından Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Öncü, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kafatasında saçma tespit edilen Öncü’nün ölümüyle ilgili Bartın İl Jandarma Komutanlığı özel ekip oluşturdu.

Cinayeti itiraf etti, tüfek de bulundu

Özel ekip köye giderek, Öncü’nün yakın komşu ve üvey amcası Hüseyin Öncü'nün ifadesini aldı. Gözaltında yapılan çapraz sorgusunda Hüseyin Öncü cinayeti işlediğini itiraf etti. Hüseyin Öncü'nün, Kadir Öncü’yü vurduğu tüfek de evde bulundu. Hüseyin Öncü, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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