Kanal D'de 10 yıl sonra Aşk-ı Memnu finaliyle sosyal medyayı salladı!
10 yıl sonra tekrarı verilen Aşk-ı Memnu'nun final bölümü yeniden ekrana geldi. Kanal D'de prime time kuşağında yayınlanan Aşk-ı Memnu finali yine sosyal medyanın gündemine oturdu.
Başrollerinde Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Selçuk Yöntem ve Hazal Kaya gibi önemli isimlerin rol aldığı Aşk-ı Memnu dizisi, hafta için her gün Kanal D'nin gündüz kuşağında yeniden yayınlanıyordu.
22 Temmuz Çarşamba akşamı ise Aşk-ı Memnu final bölümü bu kez prime time kuşağında ekrana geldi. Halid Ziya Uşaklıgil'in eserinin ekranlara uyarlanan Aşk-ı Memnu'nun yıllar geçmesine rağmen unutulmayan final bölümü sosyal medyanın gündemine oturdu.
AŞK-I MEMNU FİNALİ SOSYAL MEDYAYI SALLADI
İlk olarak 2008 yılında izleyiciyle buluşan Aşkı Memnu 2010 yılı haziran ayında 79. bölümle final yapmıştı. Başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat gibi isimlerin yer aldığı dizinin final bölümü uzun süre gündemden düşmemişti. Aşk-ı Memnu hakkında sosyal medyada on binlerce paylaşım yapıldı.