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Galatasaray'da bir ayrılık daha! Terim yıkılacak

Hasan Şaş’ın istifasının ardından, bu sezon takımı bırakacak olan Ümit Davala’dan sonra Levent Şahin’in de Fatih Terim ile yollarını ayıracağı dile getirildi.

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Galatasaray’da antrenörler konusunda her geçen gün yeni gelişmeler yaşanırken, Teknik Direktör Fatih Terim’in yardımcıları hakkında yeni haberler geliyor. 

Son gelişme de, antrenör Levent Şahin. Levent Şahin de Florya’dan ayrılacak. Tecrübeli çalıştırıcının sağ kolu Şahin de Süper Lig’de “birinci adam” olabilmek için sarı-kırmızılı ekibi bırakacak.

Süper Lig ekiplerinden teklif var
Milliyet'in haberine göre; Hasan Şaş’ın istifası sonrası, bu sezon takımı bırakacak olan Ümit Davala’dan sonra Şahin’in de Terim ile yollarını ayıracağı dile getirildi. Bir süredir teknik direktör olarak Süper Lig’den takım çalıştırma planları yapan Şahin’e, Göztepe, Gaziantep, Alanya ve Hatayspor’dan teklif olduğu ileri sürüldü. Levent Şahin’in Süper Lig’in yeni ekibi Hatayspor’a daha yakın olduğu belirtildi.

Ayhan Akman ikna olmadı
Fatih Terim’in Selçuk İnan ve Hakan Balta’dan sonra Ayhan Akman’ı getirmeyi düşündüğü belirtildi. Ancak Akman ikna edilemedi. Sarı-kırmızılılarda ayrıca Necati Ateş’in de gelecek sezon aktif görev alması bekleniyor. Levent Şahin’in ayrılması durumunda Terim’in birinci yardımcısının kim olacağı da henüz netlik kazanmadı.

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