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Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne katılacak Medipol Başakşehir'in muhtemel rakipleri belli olmaya başladı.

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İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan adını 2014'te İstanbul Başakşehir olarak değiştiren ve o günden itibaren her sezon istikrarlı şekilde üzerine koyarak devam eden turuncu-lacivertliler, ilk Süper Lig şampiyonluğunu elde etti.

Muhtemel rakipler belli olmaya başladı
Süper Lig şampiyonu Medipol Başakşehir gelecek sene Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek. Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne katılacak Başakşehir'in muhtemel rakipleri belli olmaya başladı.

Real Madrid (İspanya)
Liverpool (İngiltere)
Bayern Münih (Almanya)
PSG (Fransa)
Zenit (Rusya)
Atletico Madrid (ispanya)
Barcelona (İspanya)
Manchester City (İngiltere)
Sevilla (ispanya)
Borussia Dortmund (Almanya)
Juventus (İtalya)
Inter (İtalya)
Atalanta (italya)
RB Leipzig (Almanya)
Borussia Mönchengladbach (Almanya)
Marsilya (Fransa)
Lokomotiv Moskova (Rusya)
Porto (Portekiz)

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