Mehmet Barlas: Erdoğan'ın 2023'ten sonra görevde kalması sağlanmalı

Mehmet Barlas, Sabah gazetesindeki köşesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “2023’ten sonra da aynı görevde kalmasının sağlanması gerektiğini” yazdı.

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Medyanın duayen yazarlarından Mehmet Barlas, bugünkü köşe yazısında Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin ikinci yılını anlattığı konuşmasını farklı siyasi görüşlerden arkadaşlarıyla izlediklerini belirtti.

Recep Tayyip Erdoğan’ın 2023’ten sonra da aynı görevde kalmasının sağlanması gerektiğini düşünen Mehmet Barlas, şunları söyledi: Önceki gün Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ikinci yılının bilançosunu seslendirirken, birbirinden çok farklı siyasi görüş sahibi arkadaşlarım onu dikkatle dinliyorlardı.

Hayranlıklar

Cumhurbaşkanı'nın konuşması bittikten sonra, biz dinleyiciler bir araya geldik. Lafı eğip bükmeye hiç gerek yok. Hepimiz hayranlığımızı ve minnetimizi seslendirmekte yarışıyorduk. Bazılarımız "Ne yapıp yapmalı ve Erdoğan'ın 2023'ten sonra da Cumhurbaşkanı olarak kalması sağlanmalı" şeklinde açıklıyorduk düşüncemizi.

Bir şanstır

Gerçekten de Recep Tayyip Erdoğan sade siyaset için değil, Türkiye Cumhuriyeti'nin sağlığı ve dirliği açısından da bir şanstır. Kafasına koyduğu hedeflere mutlaka ulaşmakta, hayal bile edilmeyen projeleri gerçekleştirmekte, ayrıca dünya sahnesindeki diğer aktörlerle hiç komplekssiz eşit ilişkiler kurmaktadır.''

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