BIST 119.263
DOLAR 6,85
EURO 7,94
ALTIN 414,56
HABER /  MEDYA
ADV Kurbanını kardeşinle paylaşır mısın?
ADV Kurban Rahmettir

Mehmet Barlas: Erdoğan'ın 2023'ten sonra görevde kalması sağlanmalı

Mehmet Barlas, Sabah gazetesindeki köşesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “2023’ten sonra da aynı görevde kalmasının sağlanması gerektiğini” yazdı.

Abone ol

Medyanın duayen yazarlarından Mehmet Barlas, bugünkü köşe yazısında Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin ikinci yılını anlattığı konuşmasını farklı siyasi görüşlerden arkadaşlarıyla izlediklerini belirtti.

Recep Tayyip Erdoğan’ın 2023’ten sonra da aynı görevde kalmasının sağlanması gerektiğini düşünen Mehmet Barlas, şunları söyledi: Önceki gün Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ikinci yılının bilançosunu seslendirirken, birbirinden çok farklı siyasi görüş sahibi arkadaşlarım onu dikkatle dinliyorlardı.

Hayranlıklar
Cumhurbaşkanı'nın konuşması bittikten sonra, biz dinleyiciler bir araya geldik. Lafı eğip bükmeye hiç gerek yok. Hepimiz hayranlığımızı ve minnetimizi seslendirmekte yarışıyorduk. Bazılarımız "Ne yapıp yapmalı ve Erdoğan'ın 2023'ten sonra da Cumhurbaşkanı olarak kalması sağlanmalı" şeklinde açıklıyorduk düşüncemizi.

Bir şanstır
Gerçekten de Recep Tayyip Erdoğan sade siyaset için değil, Türkiye Cumhuriyeti'nin sağlığı ve dirliği açısından da bir şanstır. Kafasına koyduğu hedeflere mutlaka ulaşmakta, hayal bile edilmeyen projeleri gerçekleştirmekte, ayrıca dünya sahnesindeki diğer aktörlerle hiç komplekssiz eşit ilişkiler kurmaktadır.''

YAZININ TAMAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Emre Belözoğlu: Artık sinirlerime hakim olacağım
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan Ayasofya açıklaması: Vatandaşlarımızdan 4 şey getirmesini istiyoruz 
CHP kurultayı! İlhan Cihaner adaylığını açıkladı
Dolar düşerken altın neden rekor kırıyor? Ekonomist Mahfi Eğilmez açıkladı
Davet edildi mi? Ekrem İmamoğlu 'Ayasofya' kararını verdi!
Bilim Kurulu üyesi açıkladı! Okulların açılmasında bayram belirleyici olacak
ÖNCEKİ HABERLER
Comolli'den Frey ve Zajc'a kanca
ÖSYM Başkanı Aygün: KPSS-2020/1 tercih işlemlerini başlatıyoruz
Kocaeli'de 12 lira gelmesi gereken fatura böyle gelince şaşırıp kaldı
Volkan Uzun kimdir yaşı kaç twitter'da TT oldu ne iş yapıyor?
ODA TV sahibi Soner Yalçın bir kez daha 'Kaçak yapı' ile gündeme geldi
AÖF yaz okulu ücretleri 2020 ders başı kaç para oldu?
Yorumlar 2 yorum