Volkan Uzun kimdir yaşı kaç twitter'da TT oldu ne iş yapıyor?

Ankara'da yaşayan Volkan Uzun adında bir şahıs kendisine arkadaşı tarafından emanet edilen köpeğe defalarca tecavüz etti. İç organları parçalanan köpek öldü. Gözaltına alınan Volkan Uzun ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Bu durum sosyal medyada olay oldu twitter'da Volkan Uzun trend oldui tepki yağdı. Peki kimdir bu Volkan Uzun, yaşı kaç, ne iş yapar?

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ANKARA'da yaşanan iğrenç olay duyanların kanını dondurdu. Arkadaşının köpeğini emanet ettiği Volkan Uzun, defalarca köpeğe tecavüz ederek köpeğin ölümüne neden oldu.İç organları parçalanarak ölen köpek sosyal medyanın konusu oldu. Twitter'da ifadesinin ardından serbest bırakılan Volkan Uzun TT oldu, tepki mesajları yağdı. #VolkanUzunTutuklansın etiketi Türkiye gündeminde ilk sırada yer aldı.

nkara'da Volkan Uzun isimli şahıs bakması için kendine emanet edilen köpeğe tecavüz ederek ölümüne sebep oldu. Köpeğe tecavüz etmekle suçlanan şahıs, olayın duyulmasının ardından Twitter'da gündem olurken gözaltına alınmasının ardından serbest bırakıldı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Ankara'nın Çankaya ilçesinde, sahibinin cenaze nedeniyle emanet ettiği köpeğe tecavüz ederek ölmesine neden olan Volkan Uzun gözaltına alınmasının ardından serbest bırakıldı. Uzun'un köpeğin ölümüne sebep olması ve serbest bırakılması sosyal medyada yurttaşlar tarafından tepkiyle karşılandı. Twitter'da başlatılan #VolkanUzunTutuklansın etiketi Türkiye gündeminde ilk sırada yer aldı.