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ADV Kurban Rahmettir

Aranan kadın 3 saat sonra bulundu söyledikleri hayrete düşürdü

Demirören Haber Ajansı
ADV Kurban Rahmettir
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BURSA Uludağ'da, ormanlık alanda sinirlendiği arkadaşlarına yanlarından ayrılıp, intihar mesajları gönderen Sevilay Öztürk (37), 3 saat sonra ortaya çıkıp, kendisini arayan ekiplere, “Siz beni sabahtan beri arıyordunuz ama ben daha yukarıdaydım, orada defineciler var. Vatandaşlık görevimi yapmak için indim, yoksa siz beni bulamazdınız. Gidip, definecileri yakalayalım” dedi.

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Olay, saat 00.30 sıralarında, Yıldırım İlçesi Zeyniler Köyü yolu üzerindeki ormanlık alanda yaşandı.

Sevilay Öztürk, arkadaşlarıyla şehir manzarası izlemek için Zeyniler köyü yoluna çıktı. Ancak bir süre sonra arkadaşlarıyla tartıştı. Sinirlenen Sevilay Öztürk, ağaçların arasında yürüyerek, gözden kayboldu. Ardından da arkadaşlarının cep telefonuna 'intihar' edeceğini bildiren mesajlar gönderdi.

3 saat sonra ortaya çıktı
Paniğe kapılan arkadaşlar da durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, AFAD ekipleri ile arama çalışması başlattı. Gece karanlığına rağmen ormanlık alanı karış karış arayan ekipler, 3 saat sonunda çalışmalarına ara verdi.

''Gidip, definecileri yakalayalım”
Bu sırada ekiplerin yanına gelen Sevilay Öztürk, “Siz beni sabahtan beri arıyordunuz ama ben daha yukarıdaydım, orada defineciler var. Vatandaşlık görevimi yapmak için indim, yoksa siz beni bulamazdınız. Gidip, definecileri yakalayalım” dedi.

Serbest bırakıldı
Rahat tavırları ekipleri şaşkınlığa uğratan Öztürk, güçlükle ikna edilerek, polis merkezine götürüldü. Sevilay Öztürk, yapılan işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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