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Sergen Yalçın istedi yuvaya geri dönmeye hazırlanıyor

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Beşiktaş kariyeri yarım kalan Gökhan Töre'nin yuvaya geri dönmeye hazırlandığı öne sürüldü. Öte yandan Sergen Yalçın'ın da takımda görmek istediği oyuncu, Kartal forması için Yeni Malatyaspor'daki alacaklarından vazgeçti.

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Siyah Beyazlılar'da teknik direktör Sergen Yalçın'ın Gökhan Töre'yi istediği ve 28 yaşındaki oyuncunun da İstanbul'a dönmeye 'Evet' dediği belirtildi.

27 maçta ter döktü 2 gol attı

Ortacizgi.com'un haberine göre; 28 yaşındaki oyuncu Beşiktaş'a gelmek için Yeni Malatyaspor'daki alacaklarından vazgeçti ve yönetimden bonservisini istedi. Başarılı oyuncu bu sene çıktığı 27 maçta 2 gol 5 asistlik performans sergiledi.

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