Twitter'da yer yerinden oynadı! İşte Barış Murat Yağcı'nın yeni imajı
Survivor 2020'de finali kıl payı kaçıran Barış Murat Yağcı, yarışmada uzayan saç ve sakallarını kestirerek yeni imajını Instagram hesabından paylaştı.
Survivor 2020'de Cemal Can Canseven ile finale kalan Barış Murat Yağcı sezonu ikinci olarak tamamladı. Türkiye'ye döner dönmez soluğu tatilde aldı. Survivor boyunca saç ve sakallarını kesemeyen Barış, finalin ardından ilk defa berber koltuğuna oturdu.
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Survivor Barış, o anları ise Instagram hesabından önce ve sonra notuyla paylaştı. Barış'ın yeni imajına ise hayranları beğeni yağdırdı.
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Twitter'da ise 'Sıhhatler olsun Barış' etiketi TT listesine girdi.
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Öte yandan Barış Murat Yağcı, Dominik'ten geldikten sonra soluğu Çeşme'de aldı. Yağcı, önceki gün bir Beach'te objektiflere yansıdı.
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