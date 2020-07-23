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Fatih Terim'den yönetime: Arda'yı istiyorum

Galatasaray'da Arda Turan düğümü çözülüyor. O kritik zirve ve sözleşme detayları gün yüzüne çıktı. İşte detaylar...

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Galatasaray'da yılan hikayesine dönen Arda Turan transferi yeni sezon öncesinde netlik kazanacağa benziyor.

İmza atamamıştı
Medipol Başakşehir ile yollarını ayırmasının ardından Galatasaray'a geri dönmesi gündeme gelen tecrübeli oyuncu, Fatih Terim ile sarı kırmızılı yönetim arasındaki fikir ayrılığı sebebiyle imza atamamıştı. Medipol Başakşehir ile yollarını ayırmasının ardından Galatasaray'a geri dönmesi gündeme gelen tecrübeli oyuncu, Fatih Terim ile sarı kırmızılı yönetim arasındaki fikir ayrılığı sebebiyle imza atamamıştı.

Kritik zirve
Hürriyet'te yer alan habere göre; Galatasaray'a geri dönmesi durumunda emekliliği halinde Fatih Terim'in yardımcılığını üstleneceği de konuşulan Arda Turan için yeni bir gelişme yaşandı. Galatasaray'da dün sezon değerlendirmesi ve yeni sezon planlaması konusunda toplantı yapıldı. Görüşmeye Başkan Mustafa Cengiz, 2. Başkan Abdurrahim Albayrak, başkan yardımcıları Yusuf Günay, Kaan Kançal ve teknik direktör Fatih Terim katıldı.

Arda'nın sözleşmesi Türk lirası üzerinden
Saat 15.00’te başlayan görüşmede, deneyimli hoca net bir şekilde Arda Turan’ın takıma dahil edilmesini istedi. Terim, 33 yaşındaki futbolcunun tecrübelerinin özellikle genç oyunculara büyük katkısının olacağını söyledi. Fatih Terim’in talebi sonrasında transferi gündemine alan sarı kırmızılı yönetim, Arda Turan’a onay verirse, sözleşmenin Türk Lirası üzerinden yapılacağı öğrenildi. Bununla birlikte kontratın maç başı odaklı olarak imzalanacağı ifade edildi.

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