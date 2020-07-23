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Asım Gültekin kaç yaşında vefat ettti eşi ve çocukları kimdir?

Gazeteci-yazar ve eğitmen Asım Gültekin geçirdiği kalp krizi sonucu 45 yaşında vefat etti.Türkiye Dergiler Birliği'nin başkanlığını üstlenen Gültekin, Yalova'daki evinde kalp krizi geçirdi. Asım Gültekin'in eşi ve 2 çoçuğu vardı.

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Gazeteci, yazar ve eğitimci Asım Gültekin, Yalova'daki evinde hayatını kaybetti. Kalp krizi sonucu vefat eden Gültekin, evli ve 2 çocuk babasıydı. Gültekin'in cenazesi 23 Temmuz Perşembe günü ikindi namazında Amasya/Taşova Merkez Camisi'nde kılınacak cenaze namazı sonrası Doğu Mahallesi Kabristanlığı'na defnedilecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Gültekin'in vefat haberini aldığını ve üzüldüğünü dile getirerek, "Güzel adamdı. Zor zamanlarda ağır yükler yüklenmiş, gerçek bir dava adamıydı. Buralıydı. Kültürümüzü sevdi, sevdirdi. Mekanı cennet olsun. Ailesinin, dostlarının ve talebelerinin başı sağolsun." ifadelerini kullandı.

Asım Gültekin kimdir?
Amasya'nın Taşova ilçesinde 1975'te dünyaya gelen Asım Gültekin, lise öğrenimini Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde tamamladı. Marmara Üniversitesi Edebiyat Öğretmenliği Bölümü'nden mezun olan Gültekin, bugüne kadar birçok derginin yayın hayatına başlamasına öncülük etti.

Aralarında "Yörünge", "Yedi İklim", "Yeni Şafak", "Sağduyu", "Milli Gazete", "Vakit", "Şehrengiz", "Düş Çınarı", "Kırklar", "Gerçek Hayat", "Genç" ve "Yörünge"nin bulunduğu birçok yayında yazıları yayınlanan Asım Gültekin ayrıca yüzlerce seminer ve konferans verdi.

Farklı illerdeki okullarda edebiyat öğretmenliği de yapan Gültekin, 2008'de yılın öğretmeni seçilmişti.

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