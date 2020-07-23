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Askere alınacak er ve yedek subayları MİT ve Emniyet araştıracak

Milli Savunma Bakanlığı'nın yayınladığı yeni askere alma yönetmeliğinde çarpıcı değişiklikler dikkat çekti. Buna göre askere alınacak erler ve yedek subay adayları hakkında MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından araştırma yapılacak.

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Milli Savunma Bakanlığı'nın yayınladığı yeni askere alma yönetmeliğine göre askere alınacak erler ve yedek subay adayları hakkında; MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından araştırma yapılacak.

Lİse mezunlarına 22 yaşına kadar tecil hakkı

Sözcü'nün haberine göre lise veya dengi okullarda okuyanlar 22 yaşını tamamladıkları, fakülte-yüksekokullar ile meslek yüksek okullarında okuyanların ise 28 yaşını tamamladıkları yılın sonunu geçmemek kaydıyla mezun oluncaya kadar askerlikleri ertelenecek.

Terör örgütleri mensupları ve iltisaklıları...

Terör örgütlerine veya milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapılara mensubiyeti veya iltisakı olan yükümlüler sınıflandırma sırasında dikkate alınıp askere sevk edilecek.

Erbaş ve erler için arşiv taraması

Erbaş ve erler için de Emniyet Genel Müdürlüğü'nden arşiv araştırması; İçişleri Bakanlığı Kaçakçılık İstihbarat Harekât ve Bilgi Toplama Dairesi Başkanlığı'ndaki bilgi kayıtları istenecek.

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