Süleyman Soylu Ekrem İmamoğlu'nun yanında diafonu açtı Adalar krizini bitiren telefon

ADALAR’daki ulaşım sorunu, Ekrem İmamoğlu Ankara’da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yla görüşürken Cumhurbaşkanı Erdoğan’la yapılan sürpriz telefon konuşmasıyla çözüldü.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, konuyu çözmek için pazartesi günü Ankara’ya giderek İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yla görüştü.

Soylu herkesin duyması için diafonu açtı

Hürriyet'ten Fatma Aksu'nun haberine göre görüşme sırasında sürpriz bir gelişme yaşandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu elinde telefon “Sayın Cumhurbaşkanı konuşacak” diyerek herkesin duyması için diafonu açtı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu’na kendisini çok mutlu eden müjdeyi verip, “Oldu bu iş, mesele çözüldü” dedi.

İmamoğlu da telefon görüşmesinde Cumhurbaşkanı’na bu konuyla ilgilendiği için teşekkürlerini iletti. 10 dakika süren sohbet sonrasında karşılıklı iyi niyet dilekleriyle telefon kapatıldı.

Elektrikli faytonların yolcu taşımaya başlaması bekleniyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çözüme yönelik talimatı doğrultusunda, taraflar ertesi gün detayları görüştü. Bu görüşmeler sonrasında, Adalar’da önümüzdeki hafta elektrikli faytonların yolcu taşımaya başlaması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İBB Başkanı İmamoğlu, en son 11 Eylül 2019 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yüz yüze görüşmüşlerdi. Bu telefon görüşmesi, o tarihten bu yana Erdoğan ile İmamoğlu arasındaki ilk diyalog oldu.