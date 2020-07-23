Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'nın ifadesinin tam metni çıktı

Yere düşünce bir yumruk daha attım

Genç kadının kendisine bıçak çektiğini iddia eden Avcı, ifadesine şöyle devam etti:

*"Bu sırada sağ kolum dirsekten çizildi. Sonrasında boğazıma doğru yaklaşınca ben de kendisine yumruk attım. Yere düştü ve kafasını yere çarptı, sanırım kafasının arka kısmını çarptı. Biraz kan aktı. Sonrasında yerdeyken yüzüne bir yumruk daha vurdum. Hatırladığım kadarıyla yere düştükten sonra bir kere vurdum.