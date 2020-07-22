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UEFA, Fenerbahçe'ye 2 milyon euro kesinti cezası verdi

UEFA, Fenerbahçe'ye anlaşma şartlarına uyum sağlayamadığı için önümüzdeki 2 sezon Avrupa kupaları gelirlerinden 2 milyon euro kesinti cezası verdi.

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UEFA, Finansal Fair Play (FFP) kurallarına uymadığı gerekçesiyle Fenerbahçe'ye Avrupa kupaları gelirlerinden kesilmek üzere 2 milyon euro para cezası verildiğini açıkladı.

UEFA'dan yapılan açıklamada, 2016'da imzaladığı FFP anlaşmasının kurallarını ihlal eden Fenerbahçe'nin 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarında Avrupa kupalarından elde edeceği olası gelirlerden 2 milyon euro kesintiye gidileceği kaydedildi.

Öte yandan UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu Yargı Komisyonu tarafından verilen karara ilişkin, sarı-lacivertli kulübün borçlarını 15 Ekim 2019'a kadar yeniden yapılandıramaması nedeniyle para cezasının 1 milyon euroya düşme ihtimalinin gerçekleşmediği belirtildi.

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