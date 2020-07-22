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Muharrem İnce Ayasofya'daki ilk namaza davet edildi

Diyanet İşleri Başkanı, Muharrem İnce'yi Ayasofya'da kılınacak cuma namazına davet etti.

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86 yıl müze statüsünde olan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimleriyle yeniden cami hürriyetine kavuşan Ayasofya'da, ilk ibadet heyecanı sürüyor. Ayasofya Camii'nde ilk ibadet ise bu cuma.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konu ile ilgili Ayasofya Camii'nde 24 Temmuz'da kılınacak cuma namazına davetleri Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yapacağını duyurmuştu

Kamuoyu tarafından merak edilen, sınırlı sayıda kontenjanı bulunan Ayasofya'da namaza kimlerin davet edileceği.

Muharrem İnce'ye davet geldi
CHP'den daha önce davet edilen Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu, Ayasofya'daki ilk namaza gelmeyeceklerini iletmişti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bu kez Muharrem İnce'yi Ayasofya'da kılınacak namaza davet etti. İnce, Erbaş'ın davetine henüz bir yanıt vermedi.

"Muharrem Bey herkesin yerine gider"
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, geçtiğimiz günlerde Ayasofya'ya davet edilmesi halinde "Gider misiniz?" sorusunu; Ayasofya'ya namaz kılmaya gideceğini söyleyen Muharrem İnce'nin sözlerini hatırlatarak "Muharrem Bey herkesin yerine gider." diyerek yanıtlamıştı.

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