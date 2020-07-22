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İstanbul'da savcıdan intihar girişimi! Arkadaşına mesaj atmış

İstanbul Adliyesi Çocuk Bürosu'nda görevli savcı G.C., intihar girişiminde bulundu. Savcı G.C.'nin intiharından önce arkadaşına ''kendimi iyi hissetmiyorum'' şeklinde mesaj attığı öğrenildi.

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İstanbul Adliyesi Çocuk Bürosu'nda görevli savcı G. C., intihar girişiminde bulundu. 

G.C'nin intihar girişiminden önce bir arkadaşına "Kendimi iyi hissetmiyorum" şeklinde mesaj attığı öğrenildi. G.C'nin HSK kararnamesiyle Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi'ne görevlendirildiği öğrenilirken, bu durumdan etkilendiğini arkadaşlarına söylediği belirtildi. 

Başsavcı vekilinden açıklama

Başsavcı vekili Zafer Koç olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bölge adliye mahkemesine tayin oldu. Kendisine ulaşamadık. Rahatsızlanmış hastaneye gitmiş. Genel durumu gayet iyi. Midesinde bir problem oluşmuş. Tedbiren müşade altında. Kendisinden haber alamayınca evine gittik. Savcımız kıymetli. Taksi ile Feriköy mezarlığına gitmiş orda bulundu. Tayinin çıkması rutin bir süreç. Kendisi şu an yoğun bakımda" ifadelerini kullandı.  

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