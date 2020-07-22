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Pınar Gültekin son yolculuğuna uğurlandı

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Cemal Metin Avcı tarafından öldürülen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in cenazesi memleketi Bitlis'in Hizan ilçesinde toprağa verildi.

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MUĞLA'da Cemal Metin Avcı tarafından öldürülen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin, binlerce kişinin katıldığı cenaze namazının ardından memleketi Bitlis’in Hizan ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Muğla'da Cemal Metin Avcı tarafından öldürülen Gültekin'in cenazesi ailesi tarafından Bitlis'in Hizan ilçesine getirildi.

Hizan Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazına İlçe Kaymakamı Mustafa Köleoğlu, Belediye Başkanı Cezail Aktaş, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü İsmetullah Altun ile binlerce kişi katıldı.

İlçe Müftüsü Murat Demir tarafından kılınan cenaze namazının ardından Gültekin'in cenazesi Hizan'ın Gayda köyünde toprağa verildi.

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